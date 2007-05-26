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Ганиев Фарид

Место рождения

Фергана, Ферганская область, Узбекистан

Дата рождения

23.02.1951

Дата смерти

26.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951

Отец: Ганиев Адгам Исламгалиевич

Мать: Ганиева Рукия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Ганиева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганиева Татьяна

Смерть
26.05.2007
Похороны
Неизвестно

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