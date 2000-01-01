Балабина (Ведутова) (нет имени)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Балабин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балабина Мила Ивановна
Отец ребёнка: Балабин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балабин Иван
Смерть
Неизвестно