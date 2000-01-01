Балабина (Ведутова) (нет имени) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабина (Ведутова) (нет имени)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Балабин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабин Василий Иванович

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балабина Мила Ивановна

Отец ребёнка: Балабин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балабин Павел Иванович

Отец ребёнка: Балабин Иван

Смерть
Неизвестно
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