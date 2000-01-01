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Хютти Абрам Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1880

Дата смерти

14.01.1923

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880

Отец: Хютти Адам Петрович

Мать: Хютти Сара Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Хютти Эйно-Адам Абрамович

Мать ребёнка: Хютти Анна Адамовна

Рождение ребёнка
19.12.1910

Сын: Хютти Александр Абрамович

Мать ребёнка: Хютти Анна Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти Анна Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти Мария Иосифовна

Смерть
14.01.1923
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