Хютти Абрам Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1880
Дата смерти14.01.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880
Отец: Хютти Адам Петрович
Мать: Хютти Сара Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Хютти Эйно-Адам Абрамович
Мать ребёнка: Хютти Анна Адамовна
Рождение ребёнка
19.12.1910
Сын: Хютти Александр Абрамович
Мать ребёнка: Хютти Анна Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хютти Анна Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хютти Мария Иосифовна
Смерть
14.01.1923