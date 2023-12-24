Михайлова (--) Лариса Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (--) Лариса Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Михайлова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1903

Дочь: Михайлова София Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
04.04.1904

Дочь: Михайлова София Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1906

Сын: Михайлов Николай Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Михайлова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Михайлова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Михайлов Александр Александрович

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Михайлова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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