Михайлова (--) Лариса Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Михайлова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1903
Дочь: Михайлова София Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
04.04.1904
Дочь: Михайлова София Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1906
Сын: Михайлов Николай Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Михайлова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Михайлова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Михайлов Александр Александрович
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Михайлова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Михайлов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно