Никитина Ольга Алексеевна 10.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

05.10.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

им
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1940

Сын: Никитин Виталий Германович

Отец ребёнка: Никитин (Молостов) Герман Никитич

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
05.10.1999
Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Умерла 05.10.1999, телеграмма пришла 06.10.99, была похоронена 07.10.99, умерла в 23:20, в возрасте 89 лет

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