Никитина Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти05.10.1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1940
Сын: Никитин Виталий Германович
Отец ребёнка: Никитин (Молостов) Герман Никитич
Смерть
05.10.1999
Умерла 05.10.1999, телеграмма пришла 06.10.99, была похоронена 07.10.99, умерла в 23:20, в возрасте 89 лет