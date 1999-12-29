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Белозубов Борис Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1938

Дата смерти

29.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938

Отец: Белозубов Борис Павлович

Мать: Осипова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Белозубов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1969

Дочь: (Белозубова) Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна

Смерть
29.12.1999

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