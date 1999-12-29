Белозубов Борис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1938
Дата смерти29.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938
Отец: Белозубов Борис Павлович
Мать: Осипова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Белозубов Игорь Борисович
Мать ребёнка: Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
08.05.1969
Дочь: (Белозубова) Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Белозубова (Алексеева) Валентина Васильевна
Смерть
29.12.1999