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Горбунов Филипп Александрович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
06.07.1890 ст.

Жена: Горбунова Дария Кирилловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Жених- псаломщик Быркинской Николаевской церкви Филипп Александрович Горбунов, 21 год, православного вероисповедания, первым браком; невеста - дочь казака Быркинского села Кирилла Иоанновича Бочкарева... Показать все
Смерть
Неизвестно
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