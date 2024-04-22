Горбунов Филипп Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
06.07.1890 ст.
Жених- псаломщик Быркинской Николаевской церкви Филипп Александрович Горбунов, 21 год, православного вероисповедания, первым браком; невеста - дочь казака Быркинского села Кирилла Иоанновича Бочкарева... Показать все
Смерть
Неизвестно