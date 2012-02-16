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Абдуллин Рауф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1939

Дата смерти

16.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939

Отец: Абдуллин Мухутдин

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Мусавира

Рождение ребёнка
16.12.1960

Сын: Абдуллина Гузель

Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира

Рождение ребёнка
06.08.1963

Сын: Абдуллин Разив

Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира

Рождение ребёнка
11.08.1970

Сын: Абдуллин Рустам

Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира

Смерть
16.02.2012
Похороны
Неизвестно

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