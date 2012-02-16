Абдуллин Рауф
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1939
Дата смерти16.02.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939
Отец: Абдуллин Мухутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллина Мусавира
Рождение ребёнка
16.12.1960
Сын: Абдуллина Гузель
Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира
Рождение ребёнка
06.08.1963
Сын: Абдуллин Разив
Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира
Рождение ребёнка
11.08.1970
Сын: Абдуллин Рустам
Мать ребёнка: Абдуллина Мусавира
Смерть
16.02.2012
Похороны
Неизвестно