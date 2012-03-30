Кушнир Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Валерий

Место рождения

Глодяны, Глодянский район, Молдова

Дата рождения

10.06.1961

Дата смерти

30.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: Кушнир Яков Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушнир (Гуляк) Алексеевна

Смерть
30.03.2012
Похороны
Неизвестно

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