Кушнир Валерий
Место рожденияГлодяны, Глодянский район, Молдова
Дата рождения10.06.1961
Дата смерти30.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Отец: Кушнир Яков Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушнир (Гуляк) Алексеевна
Смерть
30.03.2012
Похороны
Неизвестно