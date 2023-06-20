Новоселова (Краева) Зиновья Новоселова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовоселова (Краева) Зиновья Новоселова

Новоселова (Краева) Зиновья Новоселова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Коврижных Стефанида Новоселова

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1740

Сын: Новоселов Федор

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1742

Сын: Новоселов Михайло

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1746

Сын: Новоселов Харлам

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1747

Сын: Новоселов Сила

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1750

Сын: Новоселов Фефн

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1755

Сын: Новоселов Василий

Отец ребёнка: Новоселов Игнатей

д. Бусыгинская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close