Новоселова (Краева) Зиновья Новоселова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Коврижных Стефанида Новоселова
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1740
Сын: Новоселов Федор
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1742
Сын: Новоселов Михайло
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1746
Сын: Новоселов Харлам
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1747
Сын: Новоселов Сила
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1750
Сын: Новоселов Фефн
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1755
Сын: Новоселов Василий
Отец ребёнка: Новоселов Игнатей
д. Бусыгинская
Смерть
Неизвестно