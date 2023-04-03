Филатов Александр
Место рождения
Дата рождения08.03.1940
Дата смерти02.12.1987
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.08.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.12.1987
Причина смерти: печеночная кома | цирроз печени