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Филатов Александр

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

08.03.1940

Дата смерти

02.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1940

Отец: Филатов Семен

Мать: Филатова (Наумова) Ксения Алексеевна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
23.08.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
02.12.1987
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Причина смерти: печеночная кома | цирроз печени

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