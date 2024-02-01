Захарова (Ефимова) Вера Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1905
Дата смерти08.12.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1905
Отец: Ефимов Ефим
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тихомирова Римма Петровна
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Силантьевич
Рождение ребёнка
12.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Петр Силантьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1990