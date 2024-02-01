Захарова (Ефимова) Вера Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Ефимова) Вера Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1905

Дата смерти

08.12.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1899 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1905

Отец: Ефимов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тихомирова Римма Петровна

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Силантьевич

Рождение ребёнка
12.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Петр Силантьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Андреевич

Смерть
08.12.1990
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