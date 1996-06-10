Калинин Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1923
Дата смерти10.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1923
Военная служба
С 25.04.1942
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Младший сержант Призван 25.04.1942 года Илекским РВК. 18.05.1942 года прибыл в 365 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой дивизии. 6.06.1942 года принял... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1996
Похороны
Неизвестно