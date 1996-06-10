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Калинин Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1923

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1923

Отец: Калинин Матвей Савельевич

Мать: Калинина Агрипина Григорьевна

Военная служба
С 25.04.1942
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Младший сержант Призван 25.04.1942 года Илекским РВК. 18.05.1942 года прибыл в 365 запасной стрелковый полк 13 запасной стрелковой дивизии. 6.06.1942 года принял... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Александра Петровна

Смерть
10.06.1996
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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