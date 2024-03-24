(Ермолина) Поликсения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермолина) Поликсения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Ермолин ?

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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