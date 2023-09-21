Ханжина Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1970
Дата смерти21.09.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1970
Отец: Долгов Алексей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ханжин Александр Владимирович
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
21.09.2023