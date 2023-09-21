Ханжина Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханжина Елена Алексеевна

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Место рождения

Новочеремшанск, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.11.1970

Дата смерти

21.09.2023

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1970

Отец: Долгов Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Новочеремшанск, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханжин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ханжин Александр Владимирович

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
21.09.2023

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