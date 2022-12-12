Котова Елена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мелания Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Павлович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Котов Степан Павлович
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Павлович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно