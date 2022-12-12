Котова Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Елена Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мелания Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747

Сын: Котов Павел Никифорович

Отец ребёнка: Котов Степан Павлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Павлович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Степан Павлович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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