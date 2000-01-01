Саперов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саперов Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Саперов Иван Егорович

Мать: Саперова Вера

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