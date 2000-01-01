Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Саперов Валерий Иванович
Саперов Валерий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1953
Пол
Мужской
Отец
Саперов Иван Егорович
1916 г.р.
Мать
Саперова Вера
Дети
Не указаны
Добавил:
ГУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Саперов Иван Егорович
Мать:
Саперова Вера
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия