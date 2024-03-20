(Von Bulmerincq) Charlotte
Место рожденияRiga
Дата рождения06.01.1875
Дата смерти04.03.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1875
Отец: Von Bulmerincq Robert
Riga
Бракосочетание
28.12.1897
Муж: Vierhuff Wilhelm
Riga
Развод
16.06.1904
Муж: Vierhuff Wilhelm
Riga
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.03.1932
Bethel bei Bielefeld