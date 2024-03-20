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(Von Bulmerincq) Charlotte

Место рождения

Riga

Дата рождения

06.01.1875

Дата смерти

04.03.1932

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1836 г.р.

Муж

1868 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1875

Отец: Von Bulmerincq Robert

Мать: Von Bulmerincq Marie Louise

Riga
Бракосочетание
28.12.1897

Муж: Vierhuff Wilhelm

Riga
Развод
16.06.1904

Муж: Vierhuff Wilhelm

Riga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.03.1932
Bethel bei Bielefeld
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