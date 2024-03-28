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Масленников Михаил

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Место рождения

Хоперский р-он

Дата рождения

1916

Дата смерти

31.03.1945

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Масленников Петр

Мать: Масленникова (Стригина) Матрёна

Военная служба
Неизвестно
Гвардии капитан, помощник по связи начальника штаба полка, коммунист убит в бою.
Военная награда
Неизвестно
Орден красного знамени, орден отечественной войны 1 и 2 степени, орден Красной звезды, Орден Славы 2 ст.
Смерть
31.03.1945
Причина смерти: На войне

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