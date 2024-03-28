Масленников Михаил
Место рожденияХоперский р-он
Дата рождения1916
Дата смерти31.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Масленников Петр
Военная служба
Неизвестно
Гвардии капитан, помощник по связи начальника штаба полка, коммунист убит в бою.
Военная награда
Неизвестно
Орден красного знамени, орден отечественной войны 1 и 2 степени, орден Красной звезды, Орден Славы 2 ст.
Смерть
31.03.1945
Причина смерти: На войне