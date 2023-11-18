Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1751 и 1763
Жена: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Григорьевна
Смерть
После 1782