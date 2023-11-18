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Иван Иванович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1763 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1751 и 1763

Жена: Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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