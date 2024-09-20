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Кобельков Василий Александров

Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобельков Александр Васильев

Мать: Кобелькова (Ушакова) Ефимия Дмитриева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1877

Дочь: Темникова (Кобелькова) Евгения Васильева

Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.?.1883

Сын: Кобельков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1886

Сын: Кобельков Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1887

Сын: Кобельков Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
близнец Надежда
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: (Кобелькова) Надежда Васильева

Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
близнец Дмитрий
Смерть
Неизвестно

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