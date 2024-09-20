Кобельков Василий Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1877
Дочь: Темникова (Кобелькова) Евгения Васильева
Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева
Рождение ребёнка
13.?.1883
Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева
Рождение ребёнка
04.07.1886
Сын: Кобельков Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева
Рождение ребёнка
18.09.1887
Сын: Кобельков Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева
близнец Надежда
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: (Кобелькова) Надежда Васильева
Мать ребёнка: Кобелькова Фекла Васильева
близнец Дмитрий
Смерть
Неизвестно