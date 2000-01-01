Соловьева Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Мария Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Соловьев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1937

Сын: Соловьев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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