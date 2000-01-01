Соловьева Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Соловьев Виталий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1937
Сын: Соловьев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно