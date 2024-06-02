Фроловская Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Фроловская) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Фроловский Иван Ермилович
Рождение ребёнка
06.04.1881
Дочь: (Фроловская) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Фроловский Иван Ермилович
Смерть
Неизвестно