Фроловская Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроловская Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроловский Иван Ермилович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Фроловская) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Фроловский Иван Ермилович

Большая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1881

Дочь: (Фроловская) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Фроловский Иван Ермилович

Большая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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