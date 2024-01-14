(Башкирова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башкирова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1892

Дата смерти

04.08.1893

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
22.10.1892

Отец: Башкиров Фёдор

Мать: Башкирова Лукерья

Крестили в Кускове
Крещение
24.10.1892
Кусково, Спасская церковь
Восприемники: Владимирский мещанин Василий Егорович Андреев и московская мещанская жена слободы Больших лужников Анна Александровна Меркулова
Смерть
04.08.1893
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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