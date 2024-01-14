(Башкирова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1892
Дата смерти04.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1892
Отец: Башкиров Фёдор
Мать: Башкирова Лукерья
Крестили в Кускове
Крещение
24.10.1892
Кусково, Спасская церковь
Восприемники: Владимирский мещанин Василий Егорович Андреев и московская мещанская жена слободы Больших лужников Анна Александровна Меркулова
Смерть
04.08.1893
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область