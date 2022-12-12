Ястребкова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти05.05.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1839 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1842 ст.
Сын: Ястребков Иван Анисимович
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
22.01.1845 ст.
Дочь: Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
01.03.1848 ст.
Сын: Ястребков Василий Анисимович
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
19.05.1850 ст.
Сын: Ястребков Иван Анисимович
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
16.01.1853 ст.
Сын: Ястребков Максим Анисимович
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1857 ст.
Сын: Ястребков Никита Анисимович
Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович
Смерть
05.05.1874 ст.