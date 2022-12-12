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Ястребкова Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

05.05.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1839 ст.

Муж: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.09.1842 ст.

Сын: Ястребков Иван Анисимович

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.01.1845 ст.

Дочь: Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1848 ст.

Сын: Ястребков Василий Анисимович

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.05.1850 ст.

Сын: Ястребков Иван Анисимович

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1853 ст.

Сын: Ястребков Максим Анисимович

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1857 ст.

Сын: Ястребков Никита Анисимович

Отец ребёнка: Ястребков Анисим Федорович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
05.05.1874 ст.
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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