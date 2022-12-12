Садокова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1893 ст.
Образование
15.07.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Место жительства
С 1912
Работа или профессия
С 09.02.1915 ст.
Учительница Иоанно-Богословского начального училища Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно