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Садокова Анна Васильевна

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Место рождения

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1893 ст.

Отец: Садоков Василий Константинович

Мать: Садокова Александра Дмитриевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.07.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Место жительства
С 1912
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 09.02.1915 ст.
Учительница Иоанно-Богословского начального училища Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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