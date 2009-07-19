Левичева (Шлупикова) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1922
Дата смерти19.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922
Отец: Шлупиков Андрей Иванович
Мать: Шлупикова Анастасия Ф.
Бракосочетание
1940
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левичев Терентий Михайлович
Смерть
19.07.2009
Москва, город федерального значения Москва