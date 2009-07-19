Левичева (Шлупикова) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левичева (Шлупикова) Елена Андреевна

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Место рождения

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.12.1922

Дата смерти

19.07.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922

Отец: Шлупиков Андрей Иванович

Мать: Шлупикова Анастасия Ф.

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
1940

Муж: Левичев Терентий Михайлович

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левичев Терентий Михайлович

Смерть
19.07.2009
Москва, город федерального значения Москва
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