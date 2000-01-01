Баскакова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1953