Баскакова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскакова Анна Дмитриевна

Баскакова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Николай Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1953
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