Кадышников Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кадышников Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кадышников Степан Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кадышников Семен Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ульяна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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