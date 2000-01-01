Кадышников Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кадышников Степан Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кадышников Семен Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ульяна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня