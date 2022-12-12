Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Андрей Кириллович
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
24.07.1749
Жена: Анна Максимовна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.07.1749
Жена: Дарья Дорофеевна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1753
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно