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Степан Андреевич

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Место рождения

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Андрей Кириллович

Мать: Ирина Васильевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
24.07.1749

Жена: Анна Максимовна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.07.1749

Жена: Дарья Дорофеевна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1753

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Дарья Дорофеевна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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