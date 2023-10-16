Лоскутов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лоскутов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Распопова (Лоскутова) Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: (Лоскутова) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна
Рождение ребёнка
06.11.1901
Дочь: (Лоскутова) Августа Николаевна
Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна
Воспреемник - вдова д. Борщевик Параскева Стефанова Доскутова
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Сын: Лоскутов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна
Воспреемник - их сын Пётр Николаевич Лоскутов
Смерть
До 1913