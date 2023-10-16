Лоскутов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Николай Григорьевич

Лоскутов Николай Григорьевич

Место рождения

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Григорий

Мать: не указана

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Фёкла Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Распопова (Лоскутова) Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Пётр Николаевич Лоскутов

Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: (Лоскутова) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.11.1901

Дочь: (Лоскутова) Августа Николаевна

Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - вдова д. Борщевик Параскева Стефанова Доскутова
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Сын: Лоскутов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лоскутова Фёкла Павловна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник - их сын Пётр Николаевич Лоскутов
Смерть
До 1913

Мы используем куки для улучшения работы сайта.