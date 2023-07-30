Морозова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1828 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1830 ст.
Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев
Рождение ребёнка
24.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев
Рождение ребёнка
28.10.1842 ст.
Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.
Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев
Рождение ребёнка
18.03.1848 ст.
Дочь: (Морозова) Мария Семенова
Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев
Смерть
Неизвестно