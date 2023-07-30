Морозова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1828 ст.

Муж: Морозов Семен Евтихиев

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Морозов Григорий Семенов

Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.11.1840 ст.

Сын: Морозов Николай Семенов

Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1842 ст.

Сын: Морозов Георгий Семенов

Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1845 ст.

Сын: Морозов Евтихий Семенов

Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.03.1848 ст.

Дочь: (Морозова) Мария Семенова

Отец ребёнка: Морозов Семен Евтихиев

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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