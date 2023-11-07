Черкасская Юлия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская Юлия Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.2015

Дочь: Филиппова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.2018

Сын: Филиппов Иван Викторович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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