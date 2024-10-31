Буров Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Ульяния Филипповна
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова) Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Упоминание
Неизвестно
krasmun.krasarh.ru
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
01.10.1879
Сын: Буров Евлампий Филиппович
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
05.10.1881
Дочь: (Бурова) Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
15.09.1883
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
16.07.1885
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
07.03.1889
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
09.07.1893
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
18.03.1896
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
02.05.1899
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Рождение ребёнка
07.03.1901
Дочь: (Бурова) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Ульяния Евсеевна
Смерть
Неизвестно