Ионова (Степанова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионова (Степанова) Вера Федоровна

Место рождения

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

06.09.1936

Дата смерти

23.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1936

Отец: Степанов Фёдор Фёдорович

Мать: Степанова Прасковья Максимовна

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.11.1957

Сын: Ионов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1959

Дочь: Ивашнёва Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
09.09.1961

Сын: Ионов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Малыгина Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1968

Дочь: Хрищанович Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
07.05.1973

Сын: Ионов Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович

Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Смерть
23.02.2006
Дмитриевка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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