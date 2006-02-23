Ионова (Степанова) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения06.09.1936
Дата смерти23.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1936
Рождение ребёнка
07.11.1957
Сын: Ионов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1959
Дочь: Ивашнёва Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1961
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Малыгина Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1968
Дочь: Хрищанович Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1973
Отец ребёнка: Ионов Анатолий Иванович
Смерть
23.02.2006