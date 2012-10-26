Чистякова (Танешкина) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Танешкина) Александра Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.07.1921

Дата смерти

26.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.2012
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище
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