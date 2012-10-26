Чистякова (Танешкина) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.07.1921
Дата смерти26.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистяков Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.10.2012
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище