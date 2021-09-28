Мышин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1975
Дата смерти28.09.2021
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1975
Отец: Мышин Анатолий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.09.2021