Киселева (Леденева) Авдотья Терентьева
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Леденев Терентий
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1791
Сын: Киселев Яков Иванов
Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Иван Федоров
Смерть
Неизвестно