Киселева (Леденева) Авдотья Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Леденева) Авдотья Терентьева

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Леденев Терентий

Мать: не указана

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1791

Сын: Киселев Яков Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Киселев Василий Иванов

Отец ребёнка: Киселев Иван Федоров

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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