Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чечуйко Моисей Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Чечуйко Иоанн Дометьевич

Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Анастасия Дометьевна

Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна

Чистополье, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чечуйко Конон Дементьевич

Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Чечуйко Александр Дометьевич

Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чечуйко Григорий Дементьевич

Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чечуйко Параскева Романовна

Смерть
Неизвестно
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