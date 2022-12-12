Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чечуйко Моисей Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1900
Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.10.1901
Дочь: Анастасия Дометьевна
Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна
Чистополье, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чечуйко Конон Дементьевич
Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Чечуйко Александр Дометьевич
Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Чечуйко Григорий Дементьевич
Мать ребёнка: Чечуйко Параскева Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно