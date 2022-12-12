Морозов Павел Кириллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Морозова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно