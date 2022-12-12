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Морозов Павел Кириллович

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Место рождения

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1891 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Морозова Мария Семеновна

Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Пашигорьево, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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