Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: Данилова (Романова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Александр

Смерть
Неизвестно
сбил автомобиль в Самаре

Мы используем куки для улучшения работы сайта.