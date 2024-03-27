Зейнетдинов Хуснетдин
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рафеков Зейнетдин
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Хуснетдинов Муся
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно