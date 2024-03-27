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Зейнетдинов Хуснетдин

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рафеков Зейнетдин

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Хуснетдинов Муся

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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