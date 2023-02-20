Хафизов Закий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1949
Дата смерти20.02.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949
Отец: Хафизов Мухамет
Мать: Файзулина Марфуга
Рождение ребёнка
14.11.1976
Сын: Хафизов Рустам
Мать ребёнка: Гараева Зухра
Рождение ребёнка
06.07.1980
Сын: Хафизов Тахир
Мать ребёнка: Гараева Зухра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гараева Зухра
Смерть
20.02.2023