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Хафизов Закий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1949

Дата смерти

20.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1949

Отец: Хафизов Мухамет

Мать: Файзулина Марфуга

Рождение ребёнка
14.11.1976

Сын: Хафизов Рустам

Мать ребёнка: Гараева Зухра

Рождение ребёнка
06.07.1980

Сын: Хафизов Тахир

Мать ребёнка: Гараева Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева Зухра

Смерть
20.02.2023
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