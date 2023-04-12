(Buslo) Bronisława — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Buslo) Bronisława

Место рождения

Białystok, Poland

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Buslo Józef

Мать: Anna

Białystok, Poland
Смерть
Неизвестно
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