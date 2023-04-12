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(Buslo) Bronisława
(Buslo) Bronisława
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Древо
Место рождения
Białystok, Poland
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Buslo Józef
1862 г.р.
Мать
(Kondracka) Anna
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Buslo Józef
Мать:
Anna
Białystok, Poland
Смерть
Неизвестно
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