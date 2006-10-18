Чирков Валентин Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Валентин Афонасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1935

Дата смерти

18.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

TC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1935

Отец: Чирков Афанасий Федорович

Мать: Чиркова Ираида Павловна

Рождение ребёнка
11.04.1961

Сын: Чирков Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Чиркова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1966

Дочь: Чиркова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Чиркова Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Антонина Николаевна

Смерть
18.10.2006
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