Чирков Валентин Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1935
Дата смерти18.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1935
Отец: Чирков Афанасий Федорович
Мать: Чиркова Ираида Павловна
Рождение ребёнка
11.04.1961
Мать ребёнка: Чиркова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.1966
Дочь: Чиркова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Чиркова Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2006