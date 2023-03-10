Масленников Фёдор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масленников Антон
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Масленников Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1896
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Анфиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Масленников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1903
Сын: Масленников Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно