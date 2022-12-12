Васильков Борис Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильков Борис Семенович

Васильков Борис Семенович

avatar

Место рождения

Заглинное

Дата рождения

1911

Дата смерти

16.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Заглинное
Рождение ребёнка
18.06.1938

Сын: Васильков Виктор Борисович

Мать ребёнка: Ленская София Станиславовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
16.01.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб на Синявских высотах в бою с фашистами
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close