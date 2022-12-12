Васильков Борис Семенович
Место рожденияЗаглинное
Дата рождения1911
Дата смерти16.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Заглинное
Рождение ребёнка
18.06.1938
Сын: Васильков Виктор Борисович
Мать ребёнка: Ленская София Станиславовна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
16.01.1943
Синявино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Погиб на Синявских высотах в бою с фашистами