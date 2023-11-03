Махлай Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махлай Пётр
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Махлай Анна Ивановна
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
?.08.1907
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
14.03.1909
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Махлай Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Махлай Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махлай Авдотья
Смерть
Неизвестно