Махлай Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махлай Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махлай Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Махлай Анна Ивановна

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Махлай Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
?.08.1907

Сын: Махлай Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Махлай Григорий Иванович

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Махлай Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Махлай Павел Иванович

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Рождение ребёнка
1915

Сын: Махлай Денис Иванович

Мать ребёнка: Махлай Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махлай Авдотья

Смерть
Неизвестно
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