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(Селивонова) Наталья Федоровна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

16.08.1911 ст.

Дата смерти

После 1965

Пол

Женский

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1911 ст.

Отец: Селивонов Феодор Маркович

Мать: Селивонова Юстиния Митрофановна

Кривоносовка, Сумська область
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Крещение
17.08.1911 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Восприемники: Домникия Митрофанова Селивонова
Смерть
После 1965
Исходя из даты выдачи свидетельства о рождении.

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