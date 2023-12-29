(Селивонова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.08.1911 ст.
Дата смертиПосле 1965
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1911 ст.
«Выдано свидетельство о рождении №761 15\\X-65 г.» Внесены изменения в дату рождения: 13 13\\29 30.
Крещение
17.08.1911 ст.
Восприемники: Домникия Митрофанова Селивонова
Смерть
После 1965
Исходя из даты выдачи свидетельства о рождении.