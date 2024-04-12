Корешков Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.09.1923
Дата смерти28.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1923
Военная награда
1942
Калининский фронт?
Нет
Бракосочетание
21.10.1944
Жена: Корешкова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Корешкова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1956
Сын: Корешков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна
Смерть
28.10.1983
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно