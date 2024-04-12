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Корешков Виктор Михайлович

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.09.1923

Дата смерти

28.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1923

Отец: Корешков Михаил Алексеевич

Мать: Корешкова Евдокия Васильевна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Военная награда
1942
Калининский фронт?
Нет
Бракосочетание
21.10.1944

Жена: Корешкова Зоя Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Корешкова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
05.05.1956

Сын: Корешков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Корешкова Зоя Васильевна

Смерть
28.10.1983
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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